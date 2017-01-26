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MÜSİAD'dan Başbakan Yıldırım'a teşekkür

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:08
MÜSİAD'dan Başbakan Yıldırım'a teşekkür
MÜSİAD'dan Başbakan Yıldırım'a teşekkür
- MÜSİAD Van Şube Başkanı Abdullah Aras:
- "Doğu ve Güneydoğuda yeni yatırımlara vesile olacak ayrıcalıklı teşvik programına start verilmesi, yeni umutları doğurmuştur"

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van Şube Başkanı Abdullah Aras, Başbakan Binali Yıldırım'ın Doğu ve Güneydoğuda yeni yatırımlara vesile olacak ayrıcalıklı bir teşvik programına start vermesinin yerinde bir karar olduğunu belirterek, "Kuşkusuz hem ilimiz hem bölgemiz açısından yeni umutları doğurmuştur" dedi.
Başbakan Binalı Yıldırım'ın Doğu ve Güneydoğuda yeni yatırımlara vesile olacak ayrıcalıklı bir teşvik programına start vermesinin samimi ve cömert bir adım olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten MÜSİAD Van Şube Başkanı Abdullah Aras, atılan adıma yoğun bir taleple karşılık verilmesi gerektiğini söyledi. Bölgenin dezavantajlarını yenebilecek yüksek bir potansiyele sahip olduklarını ifade eden Aras, "İnşallah hep birlikte elimizi taşın altına koyarak yeni bir yatırım seferberliği başlatacağız. Nitekim üyelerimiz arasında yatırım projesiyle bu programa başvuran iş adamlarımız var. Ayrıca bu konuda MÜSİAD Genel Merkezimizden de destek isteyeceğiz. İlimize yatırım yapılması için tüm gücümüzle davet çalışmalarında bulunacağız. Girişimcilerimiz için üstümüze düşen her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.
Terörün artık bahane edilmemesi gerektiğinin altını çizen Aras, "Gün mazeret üretme günü değildir. Memleketimizin geleceği için, işsizlik sorunumuz için, kalkınma sorunumuz için ve huzur sorunumuz için gün bugündür. Dolayısıyla iş dünyası ve girişimcilerimizin daha cesur kararlar almasını ve daha cesur adımlar atmasını bekliyoruz. MÜSİAD olarak her türlü desteğe hazırız. Gayet olumlu karşıladığımız bu teşvik programı dolayısıyla başta saygıdeğer Başbakanımıza ve değerli hükümete sonsuz teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Van'ımıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını dua ile temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.
(ATL-)

26.01.2017 14:12:47 TSI
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