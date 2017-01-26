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Aydın'da zirai don bekleniyor



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın'ın yüksek kesimlerinde bugün akşam saatlerinden başlayarak 30 Ocak 2017 Pazartesi sabah saatlerine kadar zirai don görülebileceği bildirildi.

Devlet Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bugün akşam saatlerinden itibaren, zirai faaliyetler ve seracılığın devam ettiği kıyı kesimlerimizde hafif kuvvette; iç kesimlerde ise orta kuvvette; yüksek rakımlı yerlerde ise kuvvetli zirai don olayının 30 Ocak Pazartesi sabah saatlerine kadar devam edeceği beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

(OD-MB-Y)



26.01.2017 14:13:55 TSI

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