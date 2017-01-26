YEREL HABERLER / ISPARTA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Isparta Şehir Hastanesi'nde simülasyon çalışması

Isparta Şehir Hastanesi'nde simülasyon çalışması



(Fotoğraflı)



Ferhat Kaya

ISPARTA (İHA)- Isparta'da hizmete girecek olan 755 yataklı Şehir Hastanesi'nde ilk simülasyon çalışması yapıldı.

Isparta'da kısa bir süre sonra hizmete girecek olan 755 yataklı Şehir Hastanesi'nde hazırlıklar sürüyor. Şehir Hastanesi'nin ilk simülasyon çalışması da yapıldı. Hasta kayıt ve Kan alma kayıt modüllerinde yapılan çalışmada; sistemin çalışıp çalışmadığı kontrol edilerek hasta kayıt denemesi gerçekleştirildi. Yapılan kayıtların doktor sistemine düşmesi, poliklinik kapılarında bulunan ekranlara yansıması ve kan alma sıralamasının sistemde görüntülenmesi tek tek simülasyonla gösterildi.

Kamu Özel Ortaklığı modeliyle 220 bin metrekare alanda inşa edilen ve Türkiye'nin ilk şehir hastaneleri arasında yer alan Isparta Şehir Hastanesi 573 milyon liraya mal oldu. Şehir Hastanesi'nde 500'ü tek kişilik olmak üzere 755 yatak 204 poliklinik, 18 ameliyathane bulunuyor. Kadın ve Doğum Çocuk Hastanesi de Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet verecek.

(FK-SÇ-Y)



26.01.2017 14:14:05 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER