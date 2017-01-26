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Efeler Beleditesi Türkiye genelinde bir ilke daha imza attı

- Efeler Belediyesi Otizm Spor Eğitim Merkezi hizmete açıldı



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi Türkiye genelinde bir ilke imza atarak Otizm Spor Eğitim Merkezi'ni ilçe halkına kapılarını açtı. Çalışmaları yerinde inceleyen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan öğrencilere yönelik verilen eğitimleri yerinde inceledi.



Efeler Belediyesi otizmli çocukların eğitiminde önemli bir yer eden sporu, özel çocuklar ile buluşturarak otizmli çocukları olan ailelerden de büyük takdir topladı. Otizmli çocuklar için özel odalar oluşturan belediye Adnan Menderes Mahallesi Yaşam Merkezi'nin kapılarını halka açtı. Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan Yaşam Merkezi içerisinde otizmli bireylerin haricinde, yetişkin ve çocuklara yönelik çeşitli kurslar da verilecek. Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, veliler ve çocuklar ile buluşarak yetkililerden gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili bilgi aldı.



Türkiye genelinde bir ilki başarmaktan dolayı haklı gurur yaşadıklarını ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Türkiye genelinde de bünyesinde otizm spor merkezi olan hiçbir belediye yok. Otizm merkezi olan büyükşehir belediyeler olsa da bu tür özel ekipmanlarla donatılmış salonu olan tek belediye Efeler Belediyesi. Otizmli çocuklarımızın kişisel gelişiminde sporun önemli bir yeri var. Bu eğitim alanında uzman kişiler tarafından doğru olarak verilirse çocuklarda olumlu yönde ilerleme kaydediliyor. Şu anda eğitim görecek olan 6-12 ve 12-22 yaş arası gruplarda 35 otizmli çocuğumuz var. Böyle bir ilki hayata geçirdiğimizden dolayı mutluyuz" dedi.



Efeler Belediyesi Adnan Menderes Mahallesi Yaşam Merkezi'nin ilk katını otizmli çocuklara ikinci katını ise Efeler Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa olarak düzenledikleri kurslara ayırdı. Kısa bir süre önce başlattığımız kurs kayıtlarını yoğun ilgiden dolayı son güne kalmadan durdurmak zorunda kaldıklarını ifade eden Başkan Özakcan, "Yetişkin ve çocuklara yönelik keman, gitar, bağlama, resim, ebru, diksiyon ve web tasarımdan tutun modern dansa, ahşap boyamaya kadar çeşitli kurslarımızı açtık. 20 ayrı branşta, 30 ayrı sınıfta eğitim almak üzere toplamda 600 kursiyerlerimiz var. Kurs kayıtlarımız için yaklaşık 2 haftalık bir süre tanıyarak kayıtlara başlamıştık ancak vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın yoğun ilgisi ile karşılaşınca kayıtlarımızı dondurmak zorunda kaldık. Halkımıza yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuşarak merkezin Efeler halkına hayırlı olmasını diledi.



Merkez ziyareti sonrasında kurslarda eğitim gören çocuklara yarı yıl tatili hediyesi olarak Muzaffer İzgü'nün kitaplarını hediye eden Başkan Özakcan, "Kişiler okuma alışkanlıklarını küçük yaştan itibaren edinmeye başlar. Bizler de geleceğimizin teminatı çocuklarımızın çağdaş, ileri görüşlü ve Cumhuriyetine sahip çıkan bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Bu nedenle çocuklarımıza en iyi hediyenin kitap olacağını düşündük ve öğrencilerimize armağan ettik" ifadelerini kullandı. Hediyelerinden dolayı Başkan Özakcan'a teşekkür eden minikler, ikinci yarıyılda daha çok çalışarak daha güzel notlar alacaklarının sözünü verdi.

Efeler Belediyesi olarak vatandaşın, kültür sanat ve sosyal anlamda ihtiyaç ve taleplerini karşılayarak halka iç içe daha mutlu ve huzurlu bir yaşam ortamı yaratmaya çalıştıklarını sözlerine ekleyen Başkan Özakcan, belediye olarak Türkiye'ye örnek olacak projelerinin devam edeceğinin de bilgisini verdi.

(MU-MB-Y)



26.01.2017 14:14:53 TSI

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