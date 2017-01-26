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Erzurum AFAD Zigana'da UMKE ile eğitimde

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:11
Erzurum AFAD Zigana'da UMKE ile eğitimde
Erzurum AFAD Zigana'da UMKE ile eğitimde

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Doğu Karadeniz illeri Bölge Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) Temel Eğitimi, Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağında yapıldı. Umke Ekiplerine bu zorlu eğitimler Erzurum AFAD' da görevli 4 deneyimli eğitmen tarafından verildi.
Kış şartlarında kampçılık ve kamp malzemelerinin kullanımı, ekip çalışması, doğada hayatı idame ettirme, olumsuz hava koşullarına personelin adaptasyon ve motivasyonunun yükseltilmesi, iple kurtarma teknikleri,çığda arama kurtarma teknikleri, uzun doğa yürüyüşleri, karda iz açma, doğada yön bulma, vücut ısısının düşmesi vakasına tıbbi müdahale gibi faaliyetlerin 3 gün süre ile yapıldığı eğitime 5 ilden 33 sağlık personeli katıldı. UMKE ekiplerine bu eğitimler Erzurum Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğüne bağlı Doğada Arama Kurtarma Eğitmenleri Ümit Aktürk, Uğur Yüce, Zafer Kalçık ,Tahsin Efe'den oluşan deneyimli eğitmenler tarafından verildi.
Üç gün süren eğitimin son gününde Torul Kaymakamı Mustafa Karali ve Gümüşhane Sağlık Müdürü Mustafa Ağar'ın da katılımıyla karda yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından Zigana Gümüşkayak tesislerinde düzenlenen törenle katılımcılara belgeleri dağıtıldı.
Eğitime katılan personel ve yapılan eğitim ile ilgili bilgiler veren Karali, "Zigana Dağında 3 günlük program düzenlendi. Alanda diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon, triaj, UMKE mukavemet ve fiziki koordinasyon faaliyetleri konulu eğitimi gerçekleştirildi. Erzurum AFAD Arama ve kurtarma Birlik Müdürlüğü'nden gelen deneyimli eğitmenlerimizle birlikte Gümüşhane, Trabzon, Artvin, Rize ve Giresun'dan görevli sağlık personellerimiz katıldı. Erzurum'dan 4 eğitmen ve 33 UMKE gönüllüsünden oluşan toplam 37 kişilik bir eğitimdi" ifadelerini kullandı.
Erzurum AFAD Doğada Arama ve Kurtarma Eğitmeni Uğur Yüce ise birkaç yıldır devam eden ve bu yılda Doğu Karadeniz UMKE ile Zigana Dağı'nda eğitim ve tatbikatlara katılan personele kış şartlarında kampçılık ve kamp malzemelerinin kullanımı, ekip çalışması, doğada hayatı idame ettirme, olumsuz hava koşullarına personelin adaptasyon ve motivasyonunun yükseltilmesi, iple kurtarma teknikleri , çığda arama kurtarma teknikleri, uzun doğa yürüyüşleri, karda iz açma doğada yön bulma, vücut ısısının düşmesi vakasına tıbbi müdahale eğitimleri verildiğini söyledi. Yüce, "İki yıldır olduğu gibi yine bu yılda beraberdik. Yaşadığımız afetler sırasında hep birlikte olduğumuz arkadaşlarımız ile yine beraber olduk. Çok güzel ve faydalı bir eğitim gerçekleştirdik. Kampı Zigana'da yapmamızın sebebi buranın doğal güzellikleri, eğitim için uygun ortamların olması.Geçtiğimiz hafta yine burada AFAD'ın eğitim programını gerçekleştirdik. Nasip olursa bir ay sonra yine AFAD'ın kış gelişim eğitiminde de burada olacağız. Artık hep Zigana'dayız" dedi.
(ÖB-ÖB-Y)

26.01.2017 14:15:53 TSI
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