26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gümrük Günü etkinlikleri

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:13
Gümrük Günü etkinlikleri
Gümrük Günü etkinlikleri

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Gümrük Günü nedeniyle gelen heyeti kabul etti.
Vali Ahmet Altıparmak, 26 Ocak Gümrük Günü dolayısıyla Denizli Gümrük Müdürü Mehmet Şensoy ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyarette Denizli Gümrük Müdürü Mehmet Şensoy, Dünya Gümrük Günü'nün her yıl 26 Ocakta Dünya Gümrük Örgütü üyesi ülkelerce kutlandığını söyleyerek, yaptıkları faaliyetler hakkında Vali Ahmet Altıparmak'a bilgi verdi.
Gümrük Günü'nün kutlu olmasını dileyen Vali Altıparmak, ziyaretlerinden dolayı Denizli Gümrük Müdürü Mehmet Şensoy ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
(SÇ-SÇ-Y)

26.01.2017 14:17:15 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Denizlispor'da tek hedef galibiyet
YEREL

DENİZLİSPOR'DA TEK HEDEF GALİBİYET
Denizli Büyükşehir Belediyesi EMITT'te
YEREL

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMITT'TE
Denizli'de minibüs şoförlerine eğitim
YEREL

DENİZLİ'DE MİNİBÜS ŞOFÖRLERİNE EĞİTİM
Denizli'de FETÖ/PDY davası
YEREL

DENİZLİ'DE FETÖ/PDY DAVASI
FETÖ, himmet paralarıyla &quot;patlayıcı madde ticareti&quot; yapmış
YEREL

FETÖ, HİMMET PARALARIYLA "PATLAYICI MADDE TİCARETİ" YAPMIŞ

Kayıp kız, sahte kimlik ve uyuşturucuyla yakalandı
YEREL

KAYIP KIZ, SAHTE KİMLİK VE UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI
Pamukkale'de son 2,5 yılda 2 bin 220 işyeri açıldı
YEREL

PAMUKKALE'DE SON 2,5 YILDA 2 BİN 220 İŞYERİ AÇILDI
Vali Altınparmak, Çameli'nin başarılı öğrencilerini ağırladı
YEREL

VALİ ALTINPARMAK, ÇAMELİ'NİN BAŞARILI ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLADI
İhtiyaç sahibi çocuklar için bez bebek kursu
YEREL

İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLAR İÇİN BEZ BEBEK KURSU
Bir haftadır kayıp olan admdan haber alınamıyor
YEREL

BİR HAFTADIR KAYIP OLAN ADMDAN HABER ALINAMIYOR
Denizli'de masaj salonlarına sıkı denetim
YEREL

DENİZLİ'DE MASAJ SALONLARINA SIKI DENETİM