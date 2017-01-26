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Başkan Polat ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Genel Başkanı Demir yatırımları incelediler

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:13
Başkan Polat ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Genel Başkanı Demir yatırımları incelediler
Başkan Polat ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Genel Başkanı Demir yatırımları incelediler
- Polat: "Farklı Proje ve Yatırımlarla Yeşilyurt'un Çehresini Değiştiriyoruz"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Genel Başkanı Adnan Demir ile birlikte Yeşilyurt Kent Park'ta incelemelerde bulundu.
Yeşilyurt İlçesinde alternatif sosyal alanların yanı sıra bir cazibe merkezi oluşturulması adına, Gedik Namazgâh'ın arka kısmındaki 25 dönümlük alana 'Yeşilyurt Kent Park' inşa ediliyor. Şu ana kadar yaklaşık 10 Milyon TL harcanan 'Yeşilyurt Kent Park' projesine DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 6 Milyon TL'lik destek sağladı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya genelinde devam eden yatırımları yerinde inceleyen DAP Bölge Kalkınma İdaresi Genel Başkanı Adnan Demir'e park alanındaki son çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.
-"İlçemizin sosyal yaşamına canlılık getirecek"
Yeşilyurt Kent Park projesinin bu yaz hizmete gireceğini ifade eden Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat yaptığı açıklamada, "Yeşilyurt Kent Park" projemiz her yönüyle farklı ve modern bir anlayışa hakim. Kentimizin ve ilçemizin geleceğine yönelik hazırlanan projemiz bölgemizin yapısına canlılık kazandıracaktır. Her aşamasını yakından takip ettiğimiz projeye 6 milyon TL gibi büyük bir maddi destek sağlayan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Genel Başkanı ve Başkan Yardımcısıyla birlikte inşaat alanında incelemelerde bulunduk. Projemizin park alanı DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yapılırken, şu anda çalışmalarına devam ettiğimiz sosyal tesis binayı ise biz yapıyoruz. Yeşilyurt ilçemiz doğası ve yeşil alanlarıyla çok farklı bir yapıya sahip, göreve geldiğimiz günden beri yeşil alanları korumak, vatandaşlarımızın nefes alabilecekleri, dinlenebilecekleri, çocuklarımızın eğlenebilecekleri alanları çoğaltma yoluna gittik. Projemizi de bu anlayışa uygun olarak hizmete sunacağız. Bu proje için kendi kaynaklarımızı kullanırken kamunun diğer kaynaklarından da yararlanıyoruz" dedi.
DAP Bölge Kalkınma İdaresine sundukları projelere verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sunan Başkan Polat, " Sunduğumuz proje ve yatırımlara destek veren Başkanımıza ve ekibine hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim amacımız en güzel hizmetlerle ilçemizin değerini artırıp, öncelikle bölgede sonra da Türkiye'de örnek alınacak bir kimliğe bürünmesini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.
DAP Bölge Kalkınma İdaresi Genel Başkanı Adnan Demir ise, "Doğu Anadolu Bölgesindeki yeşil alan miktarının artırılması, rekreasyon alanlarının genişletilmesi anlamında hazırlanan projelere destek veriyoruz. Yeşilyurt Belediyesi tarafından projelendirilen Yeşilyurt Kent Park projesine de bu açıdan destek sağlıyoruz. Mevcut'ta devam eden 10 proje içerisinde yer alan bu projemiz fiziki anlamda diğerlerinden daha ileri noktadadır. Projenin sorunsuz tamamlanması için gösterdiği çabadan dolayı Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Alanda yaptığımız incelemeler sırasında gördüğümüz manzara ise 'bir ustanın taşın üstüne yapmış olduğu ince bir işçilik' edasıyla eşdeğerdir. Projenin her yönüyle başarılı bir şekilde devam ettiğini görmek bizleri mutlu etti. Temennimiz buranın yaz ayına girmeden tamamlanıp hizmete girmesidir. İnşallah açılışını hep birlikte yaparız. Malatya halkımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
(MT-SD-Y)

26.01.2017 14:17:34 TSI
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