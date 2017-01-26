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MASKİ'den İlbank'a ziyaret



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, İller Bankası İzmir Bölge Müdürü Selahattin Özsoy'u makamında ziyaret etti.

MASKİ Genel Müdürlüğü Manisa'da hayata geçirdiği önemli projeler için kredi desteği sağlayan İller Bankası ile yatırımlarına hız kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, İller Bankası İzmir Bölge Müdürü Selahattin Özsoy'u makamında ziyaret etti. Aslay'a ziyaretinde MASKİ Projeler Dairesi Başkanı Bircan Kaynak eşlik etti. Görüşmede İller Bankası ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, 17 ilçede İller Bankası'nın desteği ile önemli yatırımların hayata geçirildiğini belirtti. Aslay, "İlbank desteği ile hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız ile şehrimize çok önemli hizmetler sunuyoruz. Özellikle atıksu arıtma tesislerimiz ile Gediz ve Bakırçay Havzalarının temizlenmesi yolunda önemli projeler gerçekleştiriyoruz. Manisa'mız için yaptığımız yatırımlarda İller Bankası'nın desteğini görmek bizleri mutlu ediyor. Genel Müdürlüğümüz adına başta Bölge Müdürümüz Sayın Selahattin Özsoy'a ve çalışanlarına çok teşekkür ederim" dedi.

(AY-Y)



26.01.2017 14:18:35 TSI

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