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Başkan Çolakbayrakdar başarılı sporcuları ödüllendirdi

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:14
Başkan Çolakbayrakdar başarılı sporcuları ödüllendirdi
Başkan Çolakbayrakdar başarılı sporcuları ödüllendirdi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi Spor Merkezi'ni ziyaret ederek başarılı sporcuları ödüllendirdi.
Başkan Çolakbayrakdar, ziyarette sporcuların sevgi gösterileri ve tezahüratlarıyla karşılandı. Sporcularla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, tüm sporculara tek tek hal hatır sordu. Kocasinan Spor Kulübü sporcularından downsendromlu Ahmet Özlü, Başkan Çolakbayrakdar'dan 29 Ocak Pazar Günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasını stadyumda Başkan ile birlikte seyretmek istediğini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, Özlü'ye söz vererek isteğini yerine getireceğini söyledi.
Kocasinan Belediyesi olarak her alanda vatandaşlara hizmet verdiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Hemşehrilerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda daha fazla yer alması için proje ve yatırımlar gerçekleştirdik. Yaptığımız yatırımlar başarılarla taçlandırılmaktadır. Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'ne her geldiğimde başarılarla karşılaşıyoruz. Gençlerimiz güzel bir sürprizle karşılık veriyor. Masa tenisi kızlarımızın uluslararası başarıları, tarihe altın harflerle yazıldı. Sporcularımızıngerek Avrupa gerekse ülkemizdeki başarıları bizleri gururlandırıyor. Masa tenisi takımımız; Kayserispor'dansonra Süper Lig'de oynayan ikinci takımımızdır. Diğer spor branşlarındaki çocuklarımızın başarıları bizleri mutlu ediyor. Farklı branşlarda sporcularımızın burada kazandığı aile ve dostluk ilişkileri de bizleri ayrıca mutlu ediyor." diye konuştu.
Kocasinan Belediyesi Spor Merkezi'nin yenileneceği müjdesini veren Başkan Çolakbayrakdar, "Daha modern ve daha fonksiyonel olması için tesisimizi yenileyeceğiz. Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'ne yeni branşlar kazandıracağız. Spor külümüze futbol branşını da ekledik. Çocuklarımızın futbol branşıyla sporu daha çok sevmelerini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini "Daha büyük başarılar için tüm sporcularımıza her zaman desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz." diyerek noktaladı.
Kocasinan Belediyesi Spor Merkezi Tesis Sorumlusu Boks Antrenörü Fatih Töme de kısa bir konuşma yaparak, spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Töme "Milli, manevi ve ahlaki değerlerine sahip çıkan gençlerimizi yetiştireceğiz ve şampiyonluklarla milli takımımızı uluslararası müsabakalarda temsil edeceğiz." dedi.
Sporcuların aileleri ise Kocasinan Belediyesi'nin spora verdiği önem ve yaptığı hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.
Başkan Çolakbayrakdar, boks dalında 2016 Türkiye Boks Şampiyonu Ferhat Dikmen ve Tekvando dalında Türkiye Şampiyonası 1. Grup ikincisi NazlıcanTekel'i başarılarından dolayı tebrik ederek, hediyelerle ödüllendirdi.Program, sporcu ve antrenörlerin Başkan Çolakbayrakdar ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.
Başkan Çolakbayrakdar'a ziyaret sırasında, Başkan Yardımcıları Ali Bulu, Gökhan Doruk ve Mustafa Çapan ile belediye birim müdürleri eşlik etti.
(SK)

26.01.2017 14:19:00 TSI
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