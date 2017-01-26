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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Genel Müdür Şevli'den Kaymakam Özkan'a ziyaret

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:15
Genel Müdür Şevli'den Kaymakam Özkan'a ziyaret
Genel Müdür Şevli'den Kaymakam Özkan'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Ulaştırma Bakanlığı Deniz Ticareti (DT) Genel Müdürü Cemalettin Şevli, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.
DT Genel Müdürü Şevli, Kaymakam Özkan'a yeni görev yerinin hayırlı olması dileğinde bulundu. Ziyarette, ayrıca Van Gölünde deniz ticareti ve taşımacılığına ilişkin politika, strateji ve hedefleri üzerine de bir toplantı gerçekleştirildi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Özkan, Van Gölü'nün turizm açısından da ilçenin kalkınmasında büyük önem arz ettiğini ifade etti.
Genel Müdür Cemalettin Şevli, ziyaretin anısına Kaymakam Özkan'a hediye takdiminde bulundu.
(HO-MSA-Y)

26.01.2017 14:19:35 TSI
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