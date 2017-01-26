26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

42 yıllık taksicilik mesleğinde aldığı en ucuz araba

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:16
42 yıllık taksicilik mesleğinde aldığı en ucuz araba
42 yıllık taksicilik mesleğinde aldığı en ucuz araba

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde'de taksicilik yapan İbrahim Ceylan, 42 yıllık meslek hayatında en ucuz arabasına ÖTV muafiyetiyle sahip oldu.
Hükümetin taksiciler için ÖTV'yi kaldırmasının ardından taksiciler son model taksiler almaya başladı. Niğdeli taksici İbrahim Ceylan'da son model araba alarak müşterilerini artık daha konforlu taksiyle taşıyacak. İbrahim Ceylan, 42 yıllık meslek hayatında aldığı 14. arabasını diğer aldığı arabalara göre daha ucuza aldığını söyledi.
Taksi Şoförü Ceylan yaptığı konuşmada şunları söyledi; '42 yıldır ben bu taksicilik işini yapıyorum. Devletimiz, hükümetimiz sağ olsun bize bir ÖTV kolaylığı sağladığından dolayı teşekkür ediyorum. Eğer ÖTV indirimi olmasaydı ben bu arabayı alamazdım. Böyle bir şey yaptığı içinde bizde bundan faydalandık. Bu aracı almaya karar verdim. Bu Benim 42 yıllık meslek hayatımda 14'üncü arabam ve meslek hayatı boyunca aldığım en ucuz araba. Çünkü yüzde 40 ÖTV kolay mesele değildir. Bizim ulaşamayacağımız, yetişemeyeceğimiz bir ücrettir. Sağ olsun hükümetimiz bize bu fırsatı sağladı bizde bu fırsatı değerlendirdik.''dedi.
'Yeni arabayla yolculuk yapmak müşterilere keyif veriyor'
Eskiden arabalarımız aşınmıştı, imkanımız da yetmediğinden dolayı da değiştiremediklerine değinen taksi şoförü Ceylan, '' Şimdi değiştirmemiz can güvenliğimiz açısından, müşteriye hizmet açısından çok güzel oldu. Arabalarımızı değiştirmemiz müşterilerimizin gurur duymasına ve sevinmesine neden oldu. Çünkü bu bir hizmettir. Eski arabayla değil de yeni arabayla yolculuk yapmak yolcularımıza da bir keyif veriyor.'' diye konuştu.
(MB-YE-AÖ-Y)

26.01.2017 14:20:37 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Niğde Belediyesinin 3 ayrı kapalı pazar yeri tamamlanma aşamasında
YEREL

NİĞDE BELEDİYESİNİN 3 AYRI KAPALI PAZAR YERİ TAMAMLANMA AŞAMASINDA
Niğde'de DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan kadın yakalandı
YEREL

NİĞDE'DE DEAŞ ÜYESİ OLDUĞU İDDİASIYLA ARANAN KADIN YAKALANDI
Niğde'de 13 eski emniyet mensubu tutuklandı
YEREL

NİĞDE'DE 13 ESKİ EMNİYET MENSUBU TUTUKLANDI
Niğdeli inşaat ustaları usta belgesi alamıyor
YEREL

NİĞDELİ İNŞAAT USTALARI USTA BELGESİ ALAMIYOR
Niğde'de yaklaşık 2 milyon vatandaş hastaneye müracaat etti
YEREL

NİĞDE'DE YAKLAŞIK 2 MİLYON VATANDAŞ HASTANEYE MÜRACAAT ETTİ
Niğde'deki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

NİĞDE'DEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Niğde'de 132 köyden 22 bin 398 ton atık toplandı
YEREL

NİĞDE'DE 132 KÖYDEN 22 BİN 398 TON ATIK TOPLANDI
Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk:
YEREL

NİĞDE ECZACI ODASI BAŞKANI NİHAT ÖZTÜRK:
Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu beldeleri ziyaret etti
YEREL

NİĞDE VALİSİ ERTAN PEYNİRCİOĞLU BELDELERİ ZİYARET ETTİ
Niğde Belediyesinin yeni hal kompleksi çalışmaları sürüyor
YEREL

NİĞDE BELEDİYESİNİN YENİ HAL KOMPLEKSİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
iğde AFAD Müdürlüğü Koçak köyü ile ilgili çalışma başlattı
YEREL

İĞDE AFAD MÜDÜRLÜĞÜ KOÇAK KÖYÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
UMKE ekipleri 2017 yılını eğitim ve tatbikatla geçirecek
YEREL

UMKE EKİPLERİ 2017 YILINI EĞİTİM VE TATBİKATLA GEÇİRECEK
AFAD 2016 yılında 158 vakaya müdahale etti
YEREL

AFAD 2016 YILINDA 158 VAKAYA MÜDAHALE ETTİ