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Niğde Belediyesinin 3 ayrı kapalı pazar yeri tamamlanma aşamasında

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:17
Niğde Belediyesinin 3 ayrı kapalı pazar yeri tamamlanma aşamasında
Niğde Belediyesinin 3 ayrı kapalı pazar yeri tamamlanma aşamasında

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan bir yandan şehre kazandırdığı yatırımlarla adından söz ettirirken bir yandan da vatandaşın daha modern yaşam alanlarına kavuşması için durmaksızın çalışıyor. Akdoğan'ın talimatıyla geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan 3 ayrı mahalledeki kapalı pazar yerlerinin 2'sinde tamamlanma aşamasına gelirken Özbelde mevkinde de çalışmalar devam ediyor.
Önceki yıllarda elverişsiz ortamlarda alışveriş yapmak zorunda kalan vatandaşlar şehre kazandırılacak 3 modern kapalı pazar yeriyle rahatlıkla alışveriş yapmanın keyfini yaşayacak. Pazarcı esnafı ve alışveriş için gelen vatandaşlar hem olumsuz hava şartlarından etkilenmeyecek hem de keyifli alışverişin tadını çıkaracak.
Hem geniş hem modern
Niğde Belediyesinin vatandaşın hizmetine sunacağı kapalı pazar yerleri vatandaşın alışverişini sağlıklı koşullarda yaparak ihtiyaçlarını karşılamaları açısından önemli bir yer tutuyor.
İlhanlı Mahallesi kapalı pazar yeri 2 bin 400 metrekare kapalı alana sahip olurken Selçuk Mahallesindeki kapalı pazaryerinin kapalı alanı ise 1970 metrekare olacak. Her iki pazar yeri, Türkiye'nin en modern kapalı pazar yerleri arasında yer alacak. Kapalı pazar yerlerinde, mescit, lavabo ve zabıta odaları bulunacak.
Özbelde mevkinde bulunan kapalı pazar yeri de Niğde'nin en büyük kapalı pazar yeri olacak. İlhanlı ve Selçuk mahallelerindeki tüm özellikleri barındıran Özbel de mevkindeki kapalı pazar yeri 2 bin 780 metrekare kapalı alanı ile Niğde'nin ve bölgenin en büyük kapalı pazar yerleri arasında yer alacak.
Bulduğu her fırsatta çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Akdoğan şehri her alanda daha modern ve yaşanabilir hale getirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını söyledi. Akdoğan, ''Vatandaşımızın bizden taleplerini hiçbir konuda geri çevirmiyoruz. Şehrimize kazandıracağımız 3 kapalı pazar yeri sayesinde vatandaşımız alışverişini daha rahat bir ortamda yapma imkanı bulacak. Her şey vatandaşımız için, her şey daha yaşanabilir bir Niğde için'' dedi.
Öte yandan Dere Mahallesi ve Şahinali mahallesinde mevcut olan 2 kapalı pazar yerinin ardından, Selçuk ve İlhanlı mahalleleri ile Özbelde mevkine de yapılan 3 kapalı pazar yeriyle Niğde'deki kapalı pazar yeri sayısı da 5'e çıkacak.
(MB-YE-AÖ-Y)

26.01.2017 14:21:20 TSI
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