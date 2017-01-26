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Zaferiye Mahallesi'ne yeni içme suyu hattı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula Zaferiye Mahallesi'nde içme suyu hattı döşeyerek, mahallenin su şebekesi bulunmayan Kayrak mevkiinde sağlıklı altyapıyı oluşturuyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesindeki altyapı ihtiyaçlarını belirleyerek çözümler üretmeye devam ediyor. MASKİ ekipleri, Kula ilçesine bağlı Zaferiye Mahallesi'nin Kayrak mevkiinde içme suyu şebekesi döşeme işi gerçekleştiriyor. Mahallenin içme suyu hattı bulunmayan kısmında yapılan bin 250 metrelik hat döşeme çalışmasıyla bölgenin altyapı ihtiyacı MASKİ tarafından karşılanıyor. Muhtarlık talebi üzerine harekete geçen MASKİ, çalışmayı hızla tamamlayarak vatandaşın mağduriyetini en kısa sürede gidermek için çalışıyor.

Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade eden Zaferiye Mahallesi Muhtarı Murat Yılmaz, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere, Kula Belediyesi ve MASKİ'ye teşekkür etmek istiyorum. Kar kış demeden hızlı bir şekilde çalışıyorlar. Kula, Kula olalı böyle hizmet görmedi. Bu anlamda Başkanımız Hüseyin Tosun'a da teşekkür ediyorum. Sağolsunlar" diye konuştu.

(AY-Y)



26.01.2017 14:21:55 TSI

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