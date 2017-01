YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kocasinan'da okumayan kadın kalmayacak

Kocasinan'da okumayan kadın kalmayacak



KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi, zamanında okula gidemeyen veya çeşitli sebeplerle okuyamayan kadınlar için okuma-yazma kursu açtı.

Kadınların sosyal hayatta daha aktif olmaları için her geçen gün yeni hizmetler sunduklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Kadınlara yönelik yaptığımız tesisinyakın zamanda hizmete girmiş olmasına rağmen hanım kardeşlerimizin yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Tesisimizde hanım kardeşlerimizin talepleri doğrultusunda her geçen gün yeni kurslar açıyoruz. Bunlardan biri olan okuma-yazma kursu sayesinde ilçemizde okuma yazma bilmeyen kalmayacak. Hanım kardeşlerimizin eğitim, kültür ve sosyal yönden güçlü olması Kocasinan'ın hatta Türkiye'nin geleceğinde önemli bir rol üstlenecektir. Hemşehrilerimize yeni, farklı ve faydalı projeler üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eğitmen Hatice Deniz 'in vereceği okuma-yazma kursunda, eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek. Kontenjanla sınırlı olan kurslara katılmak isteyenlerin, Yakut Mahallesi Gevher Nesibe Hatun Eğitim Kültür Spor Merkezine başvurmaları yeterli olacak.

26.01.2017 14:23:24 TSI

