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İşitme Engelliler Atletizm Milli Takım kampı Antalya'da başladı

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:21
İşitme Engelliler Atletizm Milli Takım kampı Antalya'da başladı
İşitme Engelliler Atletizm Milli Takım kampı Antalya'da başladı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı'nın hazırlık kampı, Antalya Zeytinköy Atletizm Tesisleri'nde başladı.
İşitme Engelliler Milli Takımı, bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) öncesi Antalya'da kampa girdi. Atletizm Milli Takım antrenörü Ayhan Ayata, Burak Şevket Taş, Ahmet Sekman, İhsan Taş nezaretindeki kamp, 12 Şubat'ta sona erecek. İşitme Engelliler Federasyonu Teknik Kurulu Başkanı Salih Öztürk, 18-24 Temmuz tarihleri arasında Samsun'da yapılacak İşitme Engelliler Olimpiyatları'na katılmak üzere, gülle, disk, cirit ve 100, 200, 400, koşu ve 4x100,4x400 bayrak yarışlarında toplam 15 sporcunun hazırlık çalışmalarına başladığını söyledi. Milli takım kampının 3 ay süresince belirli aralıklarda Antalya'da devam edeceğini, kampın, Samsun ve Ankara'da sonlanacağını belirten Salih Öztürk, "Çalışmalarımız çok verimli geçiyor. Antalya'da kamp yapmamız için tüm olanakları sağlayan Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu'na teşekkür ediyoruz" dedi.
(SÇ-Y)

26.01.2017 14:26:13 TSI
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