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Araç'ta halk bilgilendirme toplantısı düzenlendi



(Fotoğraflı)



İlhan Yazan

KASTAMONU (İHA) - Araç Kaymakamlığı tarafından İğdir Lisesi'nde halk bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi üzerine her ay yapılan toplantı, bu kez Araç'a bağlı İğdir Köyünde gerçekleştirildi. Toplantıya Araç Kaymakamı Ekrem Çeçen, Araç Belediye Başkan Yardımcısı D. Mehmet Bezirganoğlu, Araç İl Genel Meclis Üyeleri Hamdi Boz ve Süleyman Bayın, daire amirleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ile vatandaşlar katıldı. Kurumların vatandaşları bilgilendirme amacıyla düzenlenen toplantıda, vatandaşların sorun ve ihtiyaçları yetkililere iletilerek, çözülmesi hususunda notlar alındı.

(Vİ-GY-Y)



26.01.2017 14:29:44 TSI

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