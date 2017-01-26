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Başkan Sargın gençlerle buluştu



(Fotoğraflı)



Ali Karatekin

BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Boyalıca Mahallesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Bir kahvede gençlerle buluşan Başkan Osman Sargın, "Geleceğimizin teminatı sizsizin. Sizin fikirlerinizi her zaman önemsiyoruz. Bu vesile ile her fırsatta gençlerimiz ile bir araya gelmeye çalışıyoruz" dedi.

Osman Sargın, gençlere yeni anayasa hakkında bilgiler verdi. Gençler hem anayasa değişikliği konusunda bilgi sahibi oldul, hem de merak ettikleri soruları başkana sorma fırsatı buldu. Gençler ayrıca mahallelerine yapılan ve yapılacak yatırımlarla alakalı Osman Sargın'dan bilgi aldı.

(MŞ)



26.01.2017 14:30:42 TSI

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