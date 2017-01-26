26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Batman'da 31 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:26
Batman'da 31 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman'da etkili olan kar yağışı 31 köy ve mezra yolunu ulaşıma kapanmasına neden oldu.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Batman'ın Kozluk ve Sason köylerinde toplam 145 kilometre yolun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtildi. Sason 20 ve Kozluk ilçesinde 11 olmaz üzere toplam 31 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtilen açıklamada, "Etkili olan kar yağışı nedeniyle Sason ve Kozluk ilçelerinde toplam 145 kilometre yol ulaşıma kapandı. Ekipler köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor" denildi.
(MŞY-MP-Y)

26.01.2017 14:32:01 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

10 bin aileye kışlık yardım
YEREL

10 BİN AİLEYE KIŞLIK YARDIM
SGK iş yeri ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL

SGK İŞ YERİ ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Ekipler köy yollarını ulaşıma açmak için hazır bekliyor
YEREL

EKİPLER KÖY YOLLARINI ULAŞIMA AÇMAK İÇİN HAZIR BEKLİYOR
Test sonucuna göre antibiyotik verilecek
YEREL

TEST SONUCUNA GÖRE ANTİBİYOTİK VERİLECEK
Dicle Elektrik Gercüş çevre yolunu aydınlattı
YEREL

DİCLE ELEKTRİK GERCÜŞ ÇEVRE YOLUNU AYDINLATTI
Batman'da tekstil sektörü büyüyor
YEREL

BATMAN'DA TEKSTİL SEKTÖRÜ BÜYÜYOR
50 kişilik güvenlik korucusu kadrosuna 273 kişi başvurdu
YEREL

50 KİŞİLİK GÜVENLİK KORUCUSU KADROSUNA 273 KİŞİ BAŞVURDU
Yeni Hasankeyf'in inşası sürüyor
YEREL

YENİ HASANKEYF'İN İNŞASI SÜRÜYOR