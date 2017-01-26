26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çelik ile Sera OSB'yi görüştüler

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:29
Çelik ile Sera OSB'yi görüştüler
Çelik ile Sera OSB'yi görüştüler

(Fotoğraflı)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmi Çelik'i ziyaret ederek Sera OSB'yi görüştü.
AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman; Çaycuma'da 500 dönüm üzerine kurulması düşünülen Sera OSB hakkında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmi Çelik'i ziyaret etti. Ziyareti değerlendiren Karaduman, "İlimizde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Zonguldak ilimizde tarım ve hayvancılık alanında OSB kurulum çalışmaları devam ediyor. Çaycuma ilçemizde yaklaşık 500 dönüm arazi üzerine Sera OSB ve yaklaşık 130 dönüm arazi üzerine kurulması düşülen Manda yetiştiriciliği OSB bölgemizi tarım ve hayvancılık açısından zenginleştirecektir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüzün bir çok alanda destekleri vardır. Geniş bilgi almak için il müdürlüğümüzdeki yetkili arkadaşlardan bilgi alınabilir" diye konuştu.
(OA-OA-Y)

26.01.2017 14:34:05 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Öğrenciler ceviz tohumlarını toprakla buluşturdu
YEREL

ÖĞRENCİLER CEVİZ TOHUMLARINI TOPRAKLA BULUŞTURDU
Valilik'ten don uyarısı
YEREL

VALİLİK'TEN DON UYARISI
HEMA''da 28 işçinin 8 ay ücretsiz izne çıkarılmak istenmesine sendika tepkisi
YEREL

HEMA''DA 28 İŞÇİNİN 8 AY ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILMAK İSTENMESİNE SENDİKA TEPKİSİ
Oturarak Voleybol 1. Ligi
YEREL

OTURARAK VOLEYBOL 1. LİGİ
'Çiçeğim Solmasın' adlı oyun Zonguldaklılarla buluşuyor
YEREL

'ÇİÇEĞİM SOLMASIN' ADLI OYUN ZONGULDAKLILARLA BULUŞUYOR
Kozlu Gençlik Merkezi, doğaya ve suya sahip çıktı
YEREL

KOZLU GENÇLİK MERKEZİ, DOĞAYA VE SUYA SAHİP ÇIKTI
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
AK Parti Kdz. Ereğli'de referandum hazırlığına başladı
YEREL

AK PARTİ KDZ. EREĞLİ'DE REFERANDUM HAZIRLIĞINA BAŞLADI
Zonguldak'ta FETÖ/PDY davası
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY DAVASI

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Zonguldak'taki terör operasyonu
YEREL

ZONGULDAK'TAKİ TERÖR OPERASYONU

BEÜ Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen &quot;Educatio 2017&quot; fuarına katıldı
YEREL

BEÜ MACARİSTAN'IN BAŞKENTİ BUDAPEŞTE'DE DÜZENLENEN "EDUCATİO 2017" FUARINA KATILDI
Zonguldak’tan Haleplilere yardım
YEREL

ZONGULDAK’TAN HALEPLİLERE YARDIM
Zonguldak'ta ava çıkan 14 yaşındaki öğrencinin vurulması
YEREL

ZONGULDAK'TA AVA ÇIKAN 14 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİNİN VURULMASI
Zonguldak'ta yoğun sis etkili oldu
YEREL

ZONGULDAK'TA YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU
Zonguldak’taki cinayet davasında karar
YEREL

ZONGULDAK’TAKİ CİNAYET DAVASINDA KARAR

Tosun, İl Başkanları Toplantısı'nı değerlendirdi
YEREL

TOSUN, İL BAŞKANLARI TOPLANTISI'NI DEĞERLENDİRDİ
Kızılay kan merkezi kan alma birimi hizmete açıldı
YEREL

KIZILAY KAN MERKEZİ KAN ALMA BİRİMİ HİZMETE AÇILDI
Zonguldak'ta terör operasyonu
YEREL

ZONGULDAK'TA TERÖR OPERASYONU