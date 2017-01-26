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Burhaniyeli zeytinciler verimli bir yıl bekliyor



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, son haftalarda düşen yağmurlar, zeytinde hasadı geciktirirken, üreticileri ümitlendirdi. Yağışların zeytine bereket olduğunu anlatan Nejat Kaynak, yağışların bol ürün umudunu artırdığını söyledi.

Burhaniye yöresinde, verimsiz bir sezon geçiren zeytinciler, kış yağışları ile birlikte umutlandı. Yörede düşen bol yağmur, bazı sıkıntıları beraberinde getirirken, zeytincileri de sevindirdi. Bu yıl zeytinde beklenen rekoltenin gerçekleşmediğini anlatan üretici Nejat Kaynak, "Zeytin üreticisi sıkıntılı bir sezon geçirdi. Beklenen rekolte gerçekleşmedi. Ancak, son haftalarda düşen yağışlar üreticileri umutlandırdı İnşallah, bu yıl iyi ürün bekliyoruz" dedi. Zeytinyağı desteklemelerinin ödenmediğini anlatan Kenan Çoban da, "Üreticiler zeytinyağı desteklemelerini bekliyor. Zeytinyağı desteklemeleri, önceki yıl Aralık ayında ödenmişti. Şimdi ise Ocak ayı bitmek üzere, hala ödenmedi. Desteklemelerin ödenmesi bizleri rahatlatacak" dedi.

(FT-EME)



26.01.2017 14:35:02 TSI

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