26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Burhaniyeli zeytinciler verimli bir yıl bekliyor

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:30
Burhaniyeli zeytinciler verimli bir yıl bekliyor
Burhaniyeli zeytinciler verimli bir yıl bekliyor

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, son haftalarda düşen yağmurlar, zeytinde hasadı geciktirirken, üreticileri ümitlendirdi. Yağışların zeytine bereket olduğunu anlatan Nejat Kaynak, yağışların bol ürün umudunu artırdığını söyledi.
Burhaniye yöresinde, verimsiz bir sezon geçiren zeytinciler, kış yağışları ile birlikte umutlandı. Yörede düşen bol yağmur, bazı sıkıntıları beraberinde getirirken, zeytincileri de sevindirdi. Bu yıl zeytinde beklenen rekoltenin gerçekleşmediğini anlatan üretici Nejat Kaynak, "Zeytin üreticisi sıkıntılı bir sezon geçirdi. Beklenen rekolte gerçekleşmedi. Ancak, son haftalarda düşen yağışlar üreticileri umutlandırdı İnşallah, bu yıl iyi ürün bekliyoruz" dedi. Zeytinyağı desteklemelerinin ödenmediğini anlatan Kenan Çoban da, "Üreticiler zeytinyağı desteklemelerini bekliyor. Zeytinyağı desteklemeleri, önceki yıl Aralık ayında ödenmişti. Şimdi ise Ocak ayı bitmek üzere, hala ödenmedi. Desteklemelerin ödenmesi bizleri rahatlatacak" dedi.
(FT-EME)

26.01.2017 14:35:02 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Altıeylül'e Almanya'dan misafir
YEREL

ALTIEYLÜL'E ALMANYA'DAN MİSAFİR
Başkan Uğur'dan Ankara Çıkartması
YEREL

BAŞKAN UĞUR'DAN ANKARA ÇIKARTMASI
Gömeç 21.EMITT fuarında yerini aldı
YEREL

GÖMEÇ 21.EMITT FUARINDA YERİNİ ALDI
Voleybolda Balıkesir'in en başarılı takımları AYAL ve Zübeyde Hanım oldu
YEREL

VOLEYBOLDA BALIKESİR'İN EN BAŞARILI TAKIMLARI AYAL VE ZÜBEYDE HANIM OLDU
Burhaniye'de hastalara randevulu hizmet verilecek
YEREL

BURHANİYE'DE HASTALARA RANDEVULU HİZMET VERİLECEK
Çorumlular Nazmi öğretmeni andı
YEREL

ÇORUMLULAR NAZMİ ÖĞRETMENİ ANDI
KÜÇÜKSAN'da gergin toplantı
YEREL

KÜÇÜKSAN'DA GERGİN TOPLANTI
Ayvalık Boot Düsseldorf Fuarı'nda tanıtılıyor
YEREL

AYVALIK BOOT DÜSSELDORF FUARI'NDA TANITILIYOR
Kafaoğlu, referandum çalışmalarına başladı
YEREL

KAFAOĞLU, REFERANDUM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Burhaniyeli çaycı günde 26 kilometre yürüyor
YEREL

BURHANİYELİ ÇAYCI GÜNDE 26 KİLOMETRE YÜRÜYOR
Ayvalık'ta gıda güvenle tüketilecek
YEREL

AYVALIK'TA GIDA GÜVENLE TÜKETİLECEK