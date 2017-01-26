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Meteorolojiden Doğu Akdeniz kıyıları için don uyarısı



MERSİN (İHA) - Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, 27-30 Ocak tarihleri arasında Doğu Akdeniz kıyılarında hafif zirai don olacağını bildirerek üreticilerin dikkatli olmasını istedi.

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren zirai faaliyetler ve seracılığın devam ettiği kıyı şehirlerinde zirai don başlayacağı bildirildi. Bu akşam Marmara kıyılarında orta ve yer yer kuvvetli, Karadeniz ve Ege denizi kıyılarında orta kuvvette, Batı Akdeniz kıyılarında ise hafif, yer yer orta kuvvette zirai don görülecek. 27-30 Ocak tarihleri arasında ise Doğu Akdeniz kıyılarında hafif zirai don olayı gerçekleşecek.

Yetkililer, çiftçilerin dikkatli olmasını, olumsuzluklara karşı tedbirlerini almasını istedi.

(KRY-Y)



26.01.2017 14:36:22 TSI

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