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Yeşil kartlı hasta, sevksiz Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gidebilecek



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında yapılan Global Bütçe Antlaşması sonrası Yeşil Kartlı hastaların herhangi bir devlet hastanesi sevki almadan doğrudan hastanedeki tüm branşlara muayene için başvurabilecek.

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne doğrudan müracaat eden Yeşil Kart sahibi hastalardan, Sağlık Bakanlığı'na ait birinci veya ikinci basamak sağlık tesislerinden herhangi bir sevk istenilmeden doğrudan başvuru yapan hastaların muayene, teşhis ve tedavileri yapılabilecek.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Mesut Sipahi, Üniversite Hastanesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında Global Bütçe Antlaşması yapıldığını belirterek, "Bu antlaşma sayesinde hastanemiz işletmesinde gelir gider dengesi daha iyi sağlanacak. Bu yenilikle birlikte artık hastanemiz yeşil kartlı hastalara, gazi, şehit ve yakınlarına sevksiz hizmet verme imkânına sahip oldu. Artık hastalarımız sevk almadan hastanemize başvurabilir, tüm teşhis ve tedavi hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilir." dedi.

(BMG-AÖ-Y)



26.01.2017 14:36:31 TSI

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