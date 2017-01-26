26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yeşil kartlı hasta, sevksiz Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gidebilecek

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:31
Yeşil kartlı hasta, sevksiz Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gidebilecek
Yeşil kartlı hasta, sevksiz Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gidebilecek

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında yapılan Global Bütçe Antlaşması sonrası Yeşil Kartlı hastaların herhangi bir devlet hastanesi sevki almadan doğrudan hastanedeki tüm branşlara muayene için başvurabilecek.
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne doğrudan müracaat eden Yeşil Kart sahibi hastalardan, Sağlık Bakanlığı'na ait birinci veya ikinci basamak sağlık tesislerinden herhangi bir sevk istenilmeden doğrudan başvuru yapan hastaların muayene, teşhis ve tedavileri yapılabilecek.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Mesut Sipahi, Üniversite Hastanesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında Global Bütçe Antlaşması yapıldığını belirterek, "Bu antlaşma sayesinde hastanemiz işletmesinde gelir gider dengesi daha iyi sağlanacak. Bu yenilikle birlikte artık hastanemiz yeşil kartlı hastalara, gazi, şehit ve yakınlarına sevksiz hizmet verme imkânına sahip oldu. Artık hastalarımız sevk almadan hastanemize başvurabilir, tüm teşhis ve tedavi hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilir." dedi.
(BMG-AÖ-Y)

26.01.2017 14:36:31 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

CHP İl Başkanı Yaşar: &quot;Vatandaş sistemi tam olarak kavrayamadı&quot;
YEREL

CHP İL BAŞKANI YAŞAR: "VATANDAŞ SİSTEMİ TAM OLARAK KAVRAYAMADI"
Yozgat'taki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

YOZGAT'TAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Yozgat'ta 2 bin öğrenci için Makedonya ve Kosova gezisi düzenledi
YEREL

YOZGAT'TA 2 BİN ÖĞRENCİ İÇİN MAKEDONYA VE KOSOVA GEZİSİ DÜZENLEDİ
Hediyelik ürünlere ilgi azaldı
YEREL

HEDİYELİK ÜRÜNLERE İLGİ AZALDI
Yozgat'taki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

YOZGAT'TAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Türkiye'nin ilk şehir hastanesine yoğun ilgi
YEREL

TÜRKİYE'NİN İLK ŞEHİR HASTANESİNE YOĞUN İLGİ
Yozgat'ta FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

YOZGAT'TA FETÖ/PDY OPERASYONU
Yozgat'ta FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

YOZGAT'TA FETÖ/PDY OPERASYONU
Yozgat'ta FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

YOZGAT'TA FETÖ/PDY OPERASYONU
Yozgat AK Parti Milletvekili Başer, kan bağışında bulundu
YEREL

YOZGAT AK PARTİ MİLLETVEKİLİ BAŞER, KAN BAĞIŞINDA BULUNDU
Amatör spor kulüplerinin sorunları masaya yatırıldı
YEREL

AMATÖR SPOR KULÜPLERİNİN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI
Yozgat'ta 25 bin aboneye indirimli elektrik fırsatı
YEREL

YOZGAT'TA 25 BİN ABONEYE İNDİRİMLİ ELEKTRİK FIRSATI
Yozgat'ta trafik kazası: 6 yaralı
YEREL

YOZGAT'TA TRAFİK KAZASI: 6 YARALI