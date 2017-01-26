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EMITT Fuarı kapılarını açtı

- Döşemealtı Belediyesi, ikinci kez katıldığı EMITT fuarında ilçenin tarihi, turistik ve kültürel değerleri arasında yer alan Döşemealtı halısını tanıtma fırsatı buldu



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT ) 21. kez İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde açıldı. Döşemealtı Belediyesi, ikinci kez katıldığı dünyanın en büyük 5. fuarında ilçenin tarihi, turistik ve kültürel değerleri arasında yer alan Döşemealtı halısını tanıtma fırsatı buldu.

EMITT 21. kez kapılarını açtı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan fuar, turizm sektörünü aynı platformda bir araya getiriyor. Dünyanın en büyük 5 fuarı arasında gösterilen EMITT, 80 ülkeden 5 bin firma ve markayı aynı adreste buluşturdu. 26-29 Ocak 2017 tarihleri arasında açık kalacak fuarı, 60 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuar, turizm sektörü profesyonellerinin bir araya geldikleri ticari bir platform olmasının yanı sıra tatil tutkunları için de önemli bir adres niteliğini taşıyor.

Döşemealtı 2. kez katılıyor

Döşemealtı Belediyesi de ilçenin tanıtımı için bu yıl ikinci kez EMITT'teki yerini aldı. Bu yıl Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) bünyesinde fuara katılan Döşemealtı Belediyesi, ilçenin tarihi, turistik alanları ile kültürel değerleri arasında yer alan Döşemealtı halısını tanıtacak.

Başkan Genç de fuarda

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç de, belediyenin standına gelerek görevli personelle ve ziyaretçilerle sohbet etti. Başkan Genç, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile de bir süre görüştü. Başkan Genç ve Böcek, medya kuruluşlarına fuar değerlendirmesi yaptı.

Daha sonra fuar alanındaki diğer standları da gezen ve bilgiler alan Başkan Genç ile Böcek, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Sinop Valisi Hasan İpek ve Burdur milletvekili Reşat Petek ile de bir süre sohbet etti. Fuar katılımcıları da Döşemealtı Belediyesinin standına yoğun ilgi gösterdi. Ziyaretçiler, tezgahta halı dokuyan kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İlçemizi her platformda tanıtıyoruz

Fuarı değerlendiren Başkan Turgay Genç, "Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken ilçemizin onlarca değerini, halısını tanıtmak adına EMITT'e 2. kez katılıyoruz. Geçen yıl ilk kez katıldığımız bu fuardan olumlu tepkiler ve sonuçlar aldık. Bu yıl Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği bünyesinde katıldık. İlçemizin tanıtımına katkısının artarak süreceğine inanıyorum" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



26.01.2017 14:36:42 TSI

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