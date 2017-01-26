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Güreş Federasyonu Başkanı Aydın, Akyazı'ya geldi



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SAKARYA (İHA) - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Akyazı'ya geldi.

Akyazı'da güreş müsabakaları için düzenlenen toplantıda Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Söğütlü Belediye Başkanı Hüseyin Genç, Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım, Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak ve Akyazı Akbalık Güreş Ağası İdris Caymaz Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile bir araya geldi.

Toplantıya katılan güreşçiler Akdeniz Şampiyonu Ali İmamoğlu, Başaltı Şampiyonu Abdullah Kaçmazoğlu, Başaltı Şampiyonu Rıfat Poyraz, Başaltı Şampiyonu Yusuf Tatlı, Büyük Orta Şampiyonu Yusuf Yüksel, Karapürçek Antrenörü Mustafa Çelik, Kocaeli Büyükşehir Belediye antrenörü Abdulhamit Altun, Sakarya Gençlik hizmetleri spor müdürlüğü Antrenörü Bülent Hikmet, Pendik Yunus Emre meslek Lisesi Müdür yardımcısı Adem Altun, İzmitli İş adamlarından Mustafa Sirmen, Akyazılı güreşçiler Savaş Tan ve Vedat Kırgız toplantıda bir araya gelen güreşçiler Federasyon Başkanı Musa Aydın'a Güreş müsabakalarında yaşadıkları sorunları dile getirdi.

Türkiye Güreş Federasyon Başkanı Musa Aydın ise, Akyazı Akbalık Yağlı Güreşlerinin Türkiye ve Yağlı Güreşler açısından çok önemli güreşler olduğunu söyleyerek, "Akbalık güreşlerinin yıllar sonra tekrar başlaması bizleri çok memnun etmiştir. Akyazı Belediye Başkanımız Sayın Hasan Akcan'a bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Ata sporumuz yağlı güreşler verilen desteklerle ayakta kalacak ve yaşayacaktır. Bu yıl yapılması planlanan 55. Akbalık Yağlı Güreşlerine yine birçok yağlı güreş pehlivanımız katılacaktır" dedi.

(RŞ-GY-Y)



26.01.2017 14:37:15 TSI

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