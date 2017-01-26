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UNDP'den Kilis Belediyesine ziyaret



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi ile Birleşmiş Milletler kalkınma fonu (UNDP) arasında iki tarihi Kilis evin restorasyonu için protokol imzalandı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın İki adet tarihi Kilis evinin restorasyonu için protokol imzaladığı UNDP dahilindeki UNDP yöneticisi Ozan Çakmak ve beraberindeki proje uzmanları Belediyeyi ziyaret ederek daha önce imzalanan protokol çerçevesinde ilerleyen projelerin durumu anlattı. Restorasyonu devam eden kadınlar kurs merkezine dönüştürülecek olan tarihi Kilis evi ve Restore ettiğimiz konakları gezdirerek, burada bayanlara ve çocuklara verilen eğitim hakkında bilgi alan UNDP yöneticisi Ozan Çakmak ve proje uzmanları ile Kilis'e yapılabilecek yeni projeler hakkında görüşüldü.

Başkan Kara burada yaptığı açıklamada, "Bizim Belediyecilik anlayışımız kaliteli ve halk odaklı hizmettir. Belediye bünyesindeki konakların amacı memleketimizin kadınlarını bir meslek sahibi edindirmek, el becerilerini sergileyebilmesine fırsat tanımaktır. Ayrıca burada birçok çocuğumuzda eğitim görmektedir. Böyle halkın yararına hizmet veren konaklarımızı arttırmamız şart" dedi.

(MAD-SD-Y)



26.01.2017 14:40:25 TSI

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