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Elazığspor Lamjed'le yolları ayırdı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Kabukçu

ELAZIĞ (İHA) - Kadrosunu şekillendiren Elazığspor, Tunuslu oyuncusu Lamjed ile yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, yapılan yabancı oyuncu transferleri sonrasında Tunuslu oyuncusu Lamjed ile yollarını ayırdı. 2015-2016 futbol sezonunda Bulgaristan'ın Lokomotif Sofia takımından transfer edilen tecrübeli futbolcu, bir türlü istikrarlı bir grafik yakalayamazken, forma giydiği maçlarda bekleneni sahaya yansıtamamıştı. 1,5 sezon görev yaptığı Elazığspor'da ligde 34, Türkiye Kupası'nda ise 6 müsabakada forma giyen Lamjed Chehoudi, 4 gole imza attı.

(HK-MP-Y)



26.01.2017 14:42:52 TSI

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