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YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
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Elazığspor Lamjed'le yolları ayırdı

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:38
Elazığspor Lamjed'le yolları ayırdı
Elazığspor Lamjed'le yolları ayırdı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Kabukçu
ELAZIĞ (İHA) - Kadrosunu şekillendiren Elazığspor, Tunuslu oyuncusu Lamjed ile yollarını ayırdı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, yapılan yabancı oyuncu transferleri sonrasında Tunuslu oyuncusu Lamjed ile yollarını ayırdı. 2015-2016 futbol sezonunda Bulgaristan'ın Lokomotif Sofia takımından transfer edilen tecrübeli futbolcu, bir türlü istikrarlı bir grafik yakalayamazken, forma giydiği maçlarda bekleneni sahaya yansıtamamıştı. 1,5 sezon görev yaptığı Elazığspor'da ligde 34, Türkiye Kupası'nda ise 6 müsabakada forma giyen Lamjed Chehoudi, 4 gole imza attı.
(HK-MP-Y)

26.01.2017 14:42:52 TSI
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