Vali taşıyıcı esnafını ziyaret etti
(Fotoğraflı)
Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Vali Zülkif Dağlı Merkez Bölgesi Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret etti, taşıyıcı esnafının sorunlarını dinledi.
Vali Zülkif Dağlı beraberinde Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir ile birlikte Merkez Bölgesi Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret etti. Taşıyıcılar esnafı ile bir araya gelen Vali Dağlı onların sorunlarını ve temennilerini dinledi.
Toplantıda Karadeniz Ereğli- Düzce arası ağırlık kontrol merkezi kurulması, Düzce'nin bir kamyon ve TIR garajının olmaması ayrıca TEDES'den doğabilecek olan mağduriyetler konuşuldu.
Merkez Bölgesi Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini Başkanı Orhan Yılmaz, "Devlet büyüklerimizi böyle yanımızda görmek bizleri son durucu mutlu ediyor. Valimizi ağırladık arkadaşlarımız yaşadıkları sıkıntıları anlattılar. Çok verimli bir ziyaret oldu. Valimiz, emniyet müdürümüz, komutanımıza teşekkür ediyorum" dedi.
26.01.2017 14:43:46 TSI
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