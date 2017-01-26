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Oda başkanları bilgilendirildi



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği bünyesinde bulunan oda başkanlarına ve temsilcilerine yönelik Bartın Defterdarlığı Vergi Dairesi Müdürü Levent Selçuk tarafından ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya; Bartın Esnaf ve Sanatlar Odası Birliği ve Bartın Şoförler Odası Başkanı Sinan Amasralı, Bartın Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yılmaz Akdeniz, Bartın Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa Fındık ve Bartın Esnaf ve Sanatlar Odası Birliği'ne kayıtlı oda başkanları ve temsilcileri katıldı.

Huzur içinde vergi dönemi geçsin

Toplantı öncesinde basın mensuplarına kısa bir konuşma yapan Oda Başkanı Sinan Amasralı, huzur içinde bir vergi dönemi geçmesi temennisinde bulundu. Amasralı "Yeni yılda çıkan vergi kanunları ile ilgili oda başkanlarımıza, muhasebecilerimize bilmek verebilmek amacıyla böyle bir toplantı düzenledik. Bartın'da huzur içinde bir vergi dönemi geçirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Vergi Daire Müdürü Levent Selçuk ise konuşmasında "2017 şubat, mart ve nisan döneminde beyan aylarıdır. Bu amaçla yeni çıkan vergi kanunları çerçevesinde çok değerli oda temsilcileriyle birlikte bir değerlendirme bir bilgi alışverişi yapmak için bir araya geldik. Umarım bu toplantımız faydalı olur. Vatanımız ve milletimiz içinde faydalı olur temennisindeyiz" dedi.

(AY-AY)



26.01.2017 14:44:58 TSI

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