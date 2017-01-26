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Yüreğir'de camiler pırıl pırıl



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Yüreğir Belediyesi ekipleri ilçede bulunan tüm camilerin iç ve çevre temizliği ile genel bakımlarını periyodik olarak yapıyor.

Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, İslam'ın maddi ve manevi temizliğe çok önem verdiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın camilerimizde ibadetlerini huzur içerisinde ifa etmelerini sağlamak için kurduğumuz cami temizliği ekibimiz göreve geldiğimiz günden bu yana çalışmalarını hiç aksatmadan sürdürüyor. Halkımızın her alanda ihtiyaç duyduğu hizmeti vermek vazifemizdir. Camilerimizde zaman içersinde, hava şartları ve kullanıma bağlı olarak temizliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Ekiplerimiz de bu hizmetimizi büyük bir özen titizlikle yürütüyor" dedi.

Uygulamadan memnun olan cami cemaati ise Başkan Çelikcan ve temizlik ekiplerine teşekkür etti.

(ADN-Y)



26.01.2017 14:45:15 TSI

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