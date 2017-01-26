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Gümrük Bölge Müdürlüğünden Van TSO'ya ziyaret



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VAN (İHA) - Doğu Anadolu Gümrük Bölge Müdürü Mehmet Çelebi, beraberindeki heyetle Van Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

Gümrük Bölge Müdürü Mehmet Çelebi ve Ticaret İl Müdürü Murat Keremoğlu, beraberindekilerle Dünya Gümrük Günü nedeniyle Van TSO'yu ziyaret ettiler. Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Biner, Dünya Gümrük Günü kutlamaları nedeniyle Van TSO'yu ziyaret eden Bölge Müdürü Mehmet Çelebi'ye teşekkür etti. Biner, "Dünya Gümrük Gününüz kutlu olsun. Sınırları birleştiren gümrüklerin ülkeler arasında en önemli noktalardır. Ülkeler arasındaki ilişkilerin buluşma noktaları gümrüklerdir. Bu nedenle çok önemlidir. Van'ın bir sınır ili olması her zaman avantaj olmalıdır. Kapıköy Gümrük Müdürlüğünün yakın tarihte bitecek olan modernizasyon çalışmaları ile kentimize ve ülkemiz ekonomisine katkıları artarak devam edecektir. Çünkü 80 milyonluk İran pazarı bizim için önemlidir. Bizde onlar için önemliyiz. Yani bir birimize mecburuz. Beş yüz yıl hiçbir sorunun yaşanmadığı iki ülke arasında ticaretimiz maalesef henüz istenilen seviyede değil. Bunun geliştirilmesi gerekir" ifadesini kullandı.

Gümrük Bölge Müdürü Mehmet Çelebi ise, Dünya Gümrük Günü nedeniyle ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, "Van Ticaret ve Sanayi Odası bizim için çok önemli bir kurum. İyi ilişkilerimiz var. Buradaki üreticiler, sanayiciler ve tüccarlar için işbirliği yapıyoruz. Kapıköy Gümrük Kapısının modernizasyonu ile kente oluşturacağı katma değer artacaktır. Kapıköy Gümrük Kapısının uluslar arası karayolu taşımacılığına açılması durumunda Van çok önemli bir merkez haline gelecektir. İran'la ticaretimizin de sınır ticareti boyutundan daha ileriye taşımalıyız. Uluslar arası ticaret yapmalıyız ve bunu geliştirmeliyiz" dedi.

Dünya Gümrük Günü nedeniyle Gümrük Bölge Müdürü Mehmet Çelebi, Van TSO Başkan Yardımcısı Faruk Biner'e belge takdim ederken, Faruk Biner de plaket takdim etti. Ziyarette Van TSO Yönetim Kurulu Üyesi Metin Abi de hazır bulundu.

(MSA-Y)



26.01.2017 14:45:37 TSI

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