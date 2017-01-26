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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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'Darbeler Medya ve Malatya Sempozyumu' ile 'Yılın Gazetecileri Ödül Töreni' düzenlenecek

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:44
'Darbeler Medya ve Malatya Sempozyumu' ile 'Yılın Gazetecileri Ödül Töreni' düzenlenecek
'Darbeler Medya ve Malatya Sempozyumu' ile 'Yılın Gazetecileri Ödül Töreni' düzenlenecek

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti, 'Darbeler Medya ve Malatya Sempozyumu' ile 'Yılın Gazetecileri Ödül Töreni' düzenleyecek.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliklerine devam eden Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti, Darbeler Medya ve Malatya Sempozyumu ve ardından da yılın gazetecilerine ödül verileceği tören düzenleyecek.
Davetiyeleri basılan sempozyum ve ödül törenine konuşmacı olarak Gazeteci Vahap Munyar ve İsmail Kapan'ın katılacağı belirtildi.
Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'nin düzenleyeceği 'Darbeler Medya ve Malatya Sempozyumu ile Yılın Gazetecileri Ödül Töreni, 28 Ocak Cumartesi günü Ramada Plaza Altın Kayısı Otel'de yapılacak.
(MT-SD-Y)

26.01.2017 14:48:46 TSI
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