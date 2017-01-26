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Tahtakale ihtişamlı günlerine dönüyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın en eski çarşılarından biri olan tarihî Tahtakale, Osmangazi Belediyesi tarafından yenileniyor.

Geçmişi Çelebi Mehmet dönemine dayanan ve Osmanlı döneminde tenekeciler, kasaplar, sakatatçılar, zahirecilerin bulunduğu, babadan oğula esnaf anlayışının halen devam ettiği Tahtakale, Osmangazi Belediyesi tarafından geliştirilen proje ile ihtişamlı gönlerine dönmeye hazırlanıyor. Tahtakale ile ilgili hazırladıkları proje hakkında esnafa bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Tahtakale'yi baştan aşağıya yenileyeceklerini söyledi.

En son 1998 yılında çıkan yangında tamamen yanan Tahtakale'nin, mütevazı esnaf kimliğini günümüzde de koruduğunu ifade eden Başkan Mustafa Dündar, "Tahtakale tescilli bir yapı. Günümüze kadar kalan kısmının tadilat ve bakımı gerekiyor. Bu bölgeyle ilgili bir teşebbüsümüz oldu, ancak ihale sürecinde iptaller söz konusu oldu. Yeniden projelendirip ihale sürecini tamamladık. İnşallah burada yapılacak çalışmayı süratle bitirerek, Tahtakale'yi yeni bir caz ibe merkezi haline dönüştüreceğiz. Tahtakale, yapılacak düzenleme ile birlikte daha dikkat güzel hale gelecek" dedi.

Yapılacak çalışmada esnafın katkısının son derece önemli olduğunu belirten Mustafa Dündar, "Burada asıl işi yapan esnafımız. Belediye olarak buradaki 54 dükkanın cephe doğramaları, saçakları, dükkan tabelaları ve ürün teşhir tezgahları yeniden düzenlenecek. Hem depolama, hem de teşhir imkanı olan tezgâhlar yapılacak. 24 adet tezgâhın üst örtüleri demir konstrüksiyon ve yarı şeffaf polikarbon malzeme ile kapatılacak. Orta bölümdeki yaklaşık bin 500 metrekare alanda zemin kaplama ve peyzaj çalışması yapılacak. Anıt çınarların bakım ve korunması yapılacak. Bütün bu işler için 3 milyon 116 bin liralık bir kaynak ayırdık. Şu anda ihale süreci tamamlanmış durumda. Bir yıldan kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Tarihi Tahtakale Çarşısı Derneği Başkanı Cihat Bagin, 500 yılı aşkın bir geçmişe sahip çarşının Osmangazi Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile yeniden canlanacağını söyledi.

(MŞ)



26.01.2017 14:47:08 TSI

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