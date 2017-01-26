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HEMA''da 28 işçinin 8 ay ücretsiz izne çıkarılmak istenmesine sendika tepkisi

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:44
HEMA''da 28 işçinin 8 ay ücretsiz izne çıkarılmak istenmesine sendika tepkisi
HEMA''da 28 işçinin 8 ay ücretsiz izne çıkarılmak istenmesine sendika tepkisi

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Bartın'ın Amasra İlçesi'nde Hattat Enerji ve Maden A.Ş. (HEMA) Amasra İşletmesi'nde çalışan 28 işçinin 8 ay süreyle ücretsiz izne çıkarılması için gönderilen ihtarnameye Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) tepki gösterdi.
Maden şirketine ait ocaklarda çalışan GMİS'e üye 350 işçiden 28 işçiye geçtiğimiz hafta şirket tarafından 8 ay ücretsiz izne çıkarılma ihtarnamesi tebliğ edildi. 28 işçi durumu Sendika temsilcilerine bildirildi, noterden itiraz edildi. GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Adnan Tıska, Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya, Amasra Şube Sekreteri İbrahim Çakır, Amasra Şube Mali Sekreteri Hüseyin Özerdoğan, Amasra Teşkilatlandırma Sekreteri Nazmi Sert, Amasra Hema İşyeri Temsilcisi Emrah Açıkgöz ile birlikte Tarlaağzı Ocağında çalışan işçilerle bir araya geldi.
GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, "Bu ocaklarda çalışan 350 arkadaşımızdan 28'ine 8 ay ücretsiz izne çıkarıldıklarını belirten ihtarname gönderilmesini kabul edilemez buluyoruz. Burada ocaklarda çalışarak evine aş getiren arkadaşlarımızın 8 ay boyunca ücretsiz izne çıkarılması arkadaşlarımızı ciddi biçimde mağdur edecektir. Biz bu mağduriyetin önlenmesini talep ediyoruz. 28 arkadaşımızın verdiği bu mücadelede sonuna kadar yanlarındayız" dedi.
GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ise şirketin bu ocaklarda binlerce işçi çalıştırmak için yola çıktığını belirterek "İşveren bugüne kadar yüzlerce işçiyi çalıştırdı ve bundan sonra binlerce insanı çalıştırmak istediğini yaptığı açıklamalardan biliyoruz. Şu anda 350 kişinin çalıştığı iş yerinde 28 işçi arkadaşımızın 8 ay ücretsiz izne çıkarılması kabul edilebilir değildir. Ücretsiz izne ayırma veya işten atma gibi taleplerin kabul edilemez olduğunu, işyerimizde huzur içinde, barış içerisinde çalışarak, hem işverenimize kazandırmak, hem de evimize aş götürmek istediğimizi buradan işverene bildiriyoruz. İşverene ve yetkililere buradan bir kez daha seslenmek istiyoruz; İşçi arkadaşlarımızın, yarın işe gelme denilircesine çalıştırılması hoş bir durum değildir. Arkadaşlarımız bu düşünceyle çalışırken, hem kendileri hem beraber çalıştıkları işçi arkadaşlarının kazalanması gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalacaklar.
Bu sorunun çözülmesi için bugüne yaptığımız görüşmelerden bir sonuç alamadık, bölgemizdeki siyasetçilerimizin bu sorunu çözümü için çaba göstermelerini talep ediyoruz. Biz sendika olarak işçilerimizin şimdi olduğu gibi bundan sonra yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz" dedi.
(SÖ-SÖ-Y)

26.01.2017 14:49:22 TSI
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