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Çankırı Belediyesi'nden Çevre Duyarlılığı

- Park ve bahçelerdeki plastik malzemeler ekonomiye kazandırılacak



(Fotoğraflı)



Mehmet Türk

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'da İl genelindeki parkları mercek altına alan Çankırı Belediyesi, parklarda zarar görüp onarılamayan plastik malzemeleri ekonomiye kazandıracak.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerce şehrin tüm parklarında başlatılan bakım ve onarım çalışmaları kapsamında; eskiyen ve kırılarak tamir edilemeyen çocuk oyun grupları, plastik çiçek taşıma kasaları, çiçek saksıları ve hurdaya çıkan aydınlatma başlıkları ile çeşitli plastik malzemeleri geri dönüşüme gönderilecek.

Parklardaki malzemeleri tek tek elden geçiren ekiplerin biriktirdiği yaklaşık 8 ton hurda malzeme, MKE Hurda İşletmesi aracılığı ile geri dönüşüm firmasına teslim edilecek. Toplanan atıklar, plastikten yapılan çeşitli ürünlerde kullanılmak üzere yeniden ham maddeye dönüştürülecek.

(KT-BÖ)



26.01.2017 14:50:11 TSI

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