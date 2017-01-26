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Gömeç 21.EMITT fuarında yerini aldı

- Gömeç, EMITT'te büyük ilgi gördü



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - 21. kez kapılarını açan Doğu Akdeniz Turizm Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Gömeç Belediyesi'nin standı büyük ilgi gördü.

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren EMITT bu yıl 70 bin metrekarelik 12 salonda 80 ülkeden 5 bin kurum ve kuruluş ile kapılarını açtı. Kuzey Ege'nin parlayan yıldızı Gömeç ise sektörde "Ben de varım" demek için fuara katıldı. TÜYAP Fuar Merkezi 3 nolu salonda turizmciler ve tatilciler ile bir araya gelen Gömeç standı çeşitli tanıtım argümanları ile ilgi çekiyor. 29 Ocak Pazar gününe kadar açık kalacak Gömeç Belediyesi standının büyük ilgi görmesi bekleniyor.

(EME)



26.01.2017 14:50:23 TSI

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