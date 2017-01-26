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Hatay'da ayakkabı fuarı düzenlenecek



(Fotoğraflı)



Buğra Güney

HATAY (İHA) - Antakya Dericiler ve Ayakkabıcılar Odası Başkanı Gökhan Oral, Hatay'da ilk defa ayakkabı fuarı düzenleyeceklerini söyledi.

Oral, yaptığı açıklamada, Hatay ayakkabıcılığını öncelikle Türkiye'nin 81 iline duyurmak amacıyla bu yıl içinde ayakkabı fuarı düzenleyeceklerini belirterek, "Buradaki imalatçılarımızı diğer illerimizde yaşayan tüketicilerle karşılaştırıp, biraraya getirip Türkiye'deki zincir mağazalarla bunların diyaloğunu sağlayıp Hatay'ın kaliteli ayakkabı ürettiğinin ülkemizin her bölgesindeki ayakkabı tüketicisinin bilmesi açısından, duyurulması, reklamı açısından önemli görüyorum" dedi.

Bu düşüncelerine Hatay Valimiz Erdal Ata ve Büyükşehir Belediye Başkan Lütfü Savaş ile bazı sivil toplum kuruluşlarının da sıcak baktığını belirten Oral, "İnşallah Kasım ayında Hatay Ayakkabıcılık Fuarını hep beraber gerçekleştireceğiz. Hatay'ın ayakkabısını tüm Türkiye'ye tanıtacağız. İmkanlarımız dahilinde de yurtdışında da Hatay'ın ayakkabıcılığını tanıtma noktasında da düşüncelerimiz, gayretlerimiz var. Bugünkü şartlar altında biraz külfet olması açısından esnaf arkadaşlarımızda biraz soru işareti bu. Ama onların külfetlerini paylaşmak adına bütün kurumlardan yardım alarak onları daha az külfete sokarak bu çalışmayı gerçekleştireceğiz. Ümit ediyorum ki, başarılı olacaktır. Başarılı olduğu taktirde de bunun mutlaka bir karşılığı olacaktır. Bunun karşılığını aldığımızda da Hatay'da ayakkabı fuarını kalıcı olması noktasında çalışmaya devam edeceğiz. Hem Hatay hem ülkemiz bu işten kazançlı, karlı çıkar" duyurdu.

(BGY-Y)



26.01.2017 14:53:54 TSI

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