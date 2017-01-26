YEREL HABERLER / BATMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. SGK iş yeri ziyaretlerini sürdürüyor

SGK iş yeri ziyaretlerini sürdürüyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Batman İl Müdürlüğü "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Projesi" kapsamında iş yeri ziyaretlerine devam ediyor.

Kasım ve Aralık aylarında 260 iş yerine ziyarette bulunduklarını belirten SGK Batman İl Müdürü Alaeddin Ökten, son bir ayda 35 firmayı ziyaret ederek sıkıntılarını dinlediklerini belirtti. Batman'da faaliyet gösteren iş yerlerinin tamamını önümüzdeki günlerde gezeceklerini anlatan Ökten, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik projesi kapsamında işverenlerimizin dertlerini ve sıkıntılarını dinledik. Her zaman Kurum olarak her türlü desteğe hazır olduğumuzu kendilerine bildirdik. Özellikle sigortasız işçi çalıştırmama konusunda uyarılarda bulunduk" dedi.

(MŞY-MP-Y)



26.01.2017 14:58:02 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER