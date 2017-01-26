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İtfaiye ekibi kaza yapan aracın gaz kaçağına zamanında müdahale etti



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kahta Karayolu Atatürk Bulvarı üzerinde kaza yapan ve gaz kaçağı olan otomobile itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti.

Edinilen bilgiye göre, Kahta istikametinden Adıyaman istikametine gelen Ömer Türk yönetimindeki 34 AL 2913 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Maddi hasarlı kazada otomobilin motor kısmından gaz kaçırdığı fark edildi.

Olası bir yangın ve patlamaya karşı itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gaz kaçağına müdahale ederek, yaşanabilecek olumsuzluğun önüne geçti.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(AHM)



26.01.2017 14:58:21 TSI

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