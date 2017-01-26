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Bartın'da İl İdare Şube Başkanları toplandı

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:55
Bartın'da İl İdare Şube Başkanları toplandı
Bartın'da İl İdare Şube Başkanları toplandı

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Bartın'da İl İdare Şube Başkanları toplantısı gerçekleştirildi.
Bartın'da, Bartın Valisi Nusret Dirim başkanlığında, Valilik 12 Divan Toplantı Salonunda İl İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı.
Bartın'da idare birliğinin sağlanması, işlerin gözden geçirilerek düzenleştirilmesi, Kamu Kurum ve Kuruluşların koordinasyon halinde çalışması için gerekli tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak amacıyla yapılan toplantıya kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.
Kamu hizmetlerinin etkin, hızlı, verimli ve sağlıklı yürütülmesinde sunulan hizmetin kaliteli olması gerektiğini vurgulayan Vali Dirim, toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaş memnuniyetini önemseyen ve çözüm odaklı kurumsal kültürün benimsenmesi gerektiğini ifade etti.
(AY-AY)

26.01.2017 14:59:29 TSI
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