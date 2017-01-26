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İncesu Belediyesi karla mücadele çalışmalarına devam ediyor



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KAYSERİ (İHA) - İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri 3 vardiya 24 saat esasına göre çalışarak merkez ve merkeze bağlı toplam 33 mahallede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, "İncesu Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekiplerimiz kış şartlarının oluştuğu bu günlerde karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sabah sabah kalktıklarında ana halterlerin ve yolların açık olması işlerine rahat bir şekilde gidebilmesi günlük yaşamlarını kolaylaştırmak adına gece saat 03:00 da başlayan karla mücadele çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir. 33 mahallemizde şuanda ulaşıma kapalı yolumuz bulunmamaktadır. Fen işleri Müdürlüğümüz ve karla mücadele ekiplerimize 3 vardiya 24 saat esasına göre çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

(SK)



26.01.2017 14:59:48 TSI

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