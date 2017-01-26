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TKÜUGD Cengiz Akyıldız unutmadı



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) şahadetinin 3. Yılı nedeniyle Gazeteci Cengiz Akyıldız için anma mesajı yayınladı.

Dernek Yönetim kurulundan yapılan yazılı açaıklamada, "2014 yerel seçimleri öncesi İstanbul'un Esenyurt ilçesinde seçim çalışmalarını takip ederken görevi başında hain terör saldırısı ile şehit olan meslektaşımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Kendisine Türkiye ve Türk Dünyası'nın aşk edinen vefakar, cefakar, yusufiye yürekli meslektaşımızı asla unutmayacağız. Soyadı gibi tertemiz bir yıldızdı. Bir gün hilale sevdalandı ve bayraklaştı'' denildi. TKÜUGD Gazeteci Cengiz Akyıldız mesleki olarak sayısız başarılara imza attığını da açıkladı.

(AY-AY)



26.01.2017 15:00:16 TSI

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