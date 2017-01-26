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Çocuklar oyun oynarken tedavi olacak



(Fotoğraflı)



Kamil Cankılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi içerisine açılan çocuk oyun alanıyla birlikte çocuklar bir yandan oynarken diğer yandan tedavi olacak.

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Harput ek hizmet binasında bulunan Çocuk Servisi Bölümünün içerisine çocuk oyun alanı yapıldı. Oyun alanıyla birlikte çocukların biyolojik ve psikolojik tedavilerinin yanı sıra hastane ve doktor korkularının da en aza indirilmesi hedefleniyor. Yapılan oyun alanıyla çocuklar bir yandan oynayıp keyifli vakit geçirirken, diğer yandan da tedavileri yapılacak.

Çocukluk döneminin bireylerin kişilik ve zihinsel yetenekler gelişimlerinin başladığı dönem olduğunu belirten Hastane Yöneticisi Doç. Dr. Cahit Polat, yeteneklerinin gelişimindeki en önemli ortamlardan birinin de çocukların kendilerini daha iyi ifade ettikleri oyun alanları olduğunu söyledi. Bu bağlamda hastane olarak çocuk hastalıkları servisi içerisinde çocuk oyun alanı açtıklarını ifade eden Polat, "Buradaki amacımız çocukların psikolojik ve biyolojik tedavilerini yanı sıra çocuklarımıza daha iyi bir ortamda güzel bir vakit geçirmelerini sağlamaktır. Ayrıca bir çok çocuğumuzun karşı karşıya olduğu hastane ve doktor fobisini yenmektir. Mevcut salonumuzda çocuk gelişimi uzmanımız tarafından çocuk hastaları ve velilere çocuk sağlığıyla ilgili bilgilendirme toplantıları yapılacaktır" dedi.

(CK-MP-Y)



26.01.2017 15:05:17 TSI

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