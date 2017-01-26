KLÜ Rektörü Prof. Dr. Şengörür'den Vali Civelek'e ziyaret
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KIRKLARELİ (İHA) - Kısa bir süre önce Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Bülent Şengörür, Vali Esengül Civelek'e ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 12 üniversiteye yapılan rektör ataması ile birlikte KLÜ Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kırklareli Valisi Esengül Civelek'i makamında ziyaret etti. Vali Civelek, KLÜ Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Şengörür'ü tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
(YG-MEF-Y)
26.01.2017 15:05:50 TSI
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