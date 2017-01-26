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Cihanbeyli'ye 7,3 milyonluk ana cadde yatırımı



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KONYA (İHA) - Yeni Büyükşehir Yasası ile Konya'nın ilçelerine önemli yatırımlar kazandıran Konya Büyükşehir Belediyesi, Cihanbeyli ilçesinde 7,3 milyon liralık prestij cadde yatırımını hayata geçirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası ile şehrin topyekün kalkınması için önemli yatırımlar yapıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya'nın tüm ilçeleriyle birlikte kalkınması ve belli bir standardı yakalaması için gayret gösterdiklerini belirterek, bu kapsamda tüm ilçelerde prestij cadde yatırımları gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Cihanbeyli ilçesinde 5 ana caddede düzenleme yaptıklarını kaydeden Başkan Akyürek, caddelerin altyapısı, kaldırımı, refüjü, bisiklet yolu ve kaliteli asfaltıyla örnek hale geldiğini ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cihanbeyli ilçesi İnönü Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet, Atatürk, Mehmet Akif Ersoy, Recep Konuk caddeleri ile 15 Temmuz Şehitler Parkı ve meslek yüksek okulu çevresinde yapılan çalışmalar 7,3 milyon liraya mal oldu.

(İB-AH-Y)



26.01.2017 15:07:33 TSI

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