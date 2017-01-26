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Halepli çocukların annesi oldular



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Suriye'de ki iç savaş ile birlikte hiç şüphesiz en fazla mağduriyet yaşayan çocuklar ve anneler oluyor. Şu ana kadar resmi rakamlara göre 400 bin insanın hayatını kaybettiği milyonlarca kişinin yaralandığı Suriye'de ki iç savaş sonrasında Türkiye'de ki sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin Halep'e yardım konvoylarının ardı arkası kesilmiyor.

AK Parti Erzurum Kadın Kolları Kolları İl Başkanı Hilal Demir, başkanlığında il ve yirmi ilçe kadın kolları bünyesinde başlatılan "Haydi Halep'te ki Çocukların Annesi Ol" adlı projeye sağlanan destekler yardım tırlarına yüklenerek gönderildi.

Erzurum halkının göstermiş olduğu duyarlılık için teşekkür eden Hilal Demir, diğer yardım tırlarının da ilerleyen günlerde yola çıkacağını söyledi.

(ERZ-AT-Y)



26.01.2017 15:15:15 TSI

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