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Cazibe Merkezi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



Yakup Arkın

MALATYA (İHA) - Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) aralarında Malatya'nın da olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 23 ili kapsayan 'Cazibe Merkezleri' tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

Malatya Ticaret Odası sahipliğinde Malatya'daki yatırımcılara Ticaret ve sanayi 15 Temmuz şehitleri meclis salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Tanıtım toplantısında FKA Malatya Yatırım Destek Ofisi Birim Başkanı Murat Beyazıt, destek paketi hakkında bilgi verdi. Beyazıt, "Başbakanımızın açıkladığı üzere cazibe merkezleri olarak belirlenen beş bölgeden oluşan ve Malatya'nın da aralarında bulunduğu 8 ilin cazibe merkezi olduğu toplamda 23 ili kapsayan bir destek paketi programıdır. Daha önce 4 Eylül'de Başbakanımız Diyarbakır'da bunu kamuoyuyla paylaşmıştı. 22 Kasım'da Resmi Gazetede Kanun Hükmünde Kararnameyle yapılacağı açıklandı ve resmiyet kazandı. Kalkınma Bankasına bu konuda programı yürütme görevi verildi. Akabinde 11 Ocak 2017'de Resmi Gazetede bu programın nasıl uygulanacağına dair usul ve esaslar yayınlandı. Başvuru sürecinin Kalkınma Bankası tarafından yürütüleceğini kaydeden Beyazıt, "Değerlendirme süreci de Kalkınma Bankası tarafından gerçekleştirilecek. Halihazırda ön başvurular toplandı. Programa talep için ne şekilde başvurular olacağına dair ön talepler toplandı. Toplamda bin 200 civarında bir ön talep olacağı, 23 il için yoğun bir başvurunun gerçekleşeceği anlaşıldı. Amaç; bu 23 ilde, görece az gelişmiş bu illerde istihdam, üretim ve ihracatı artırmaktır. Bunun ile birlikte yoğun istihdam içeren çağrı ve veri merkezi yatırım projelerine de destek sağlanacak. İmalat sanayinde yarım kalmış, atıl işletmeleri ayağa kaldırmak, bunları işletmeye almak için bu program destek sağlayacak. Cazibe merkezleri programında temelde dört tane destek paketi var. Bunlar, Yatırım ve Üretim Destek Paketi, Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi, Çağrı Merkezi Destek Paketi, Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi'dir" dedi.

Bilgilendirme toplantısına Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mesut Öztop, Malatya TSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Yüksekler, KOSGEB Malatya Müdürü Murat Seki, MTSO Genel Sekreteri Abdullah Duran, 2. OSB Müdürü Vahap Erdem, TSO meclis üyeleri, TSO Üyeleri ve iş adamları katıldı.

(YA-SD-Y)



26.01.2017 15:15:59 TSI

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