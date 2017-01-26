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Kızlar Manastırında restorasyon çalışmalarına yeniden başlandı



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan tarihi Kızlar Manastırının restorasyonu için çalışmalara yeniden başlandı.

Ortahisar ilçesinin Boztepe sırtlarında bulunan ve restore edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığına devri yapılarak çalışmalara başlanılan tarihi Kızlar Manastırı restorasyonunun ikinci ihalesi yapıldı. 1 milyon 95 bin TL bedelle ihaleyi kazanan yüklenici firmanın Kızlar Manastırının restorasyon çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlaması planlanıyor.

Kızlar Manastırı restore çalışmalarına yeniden başlanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, tarihi Kızlar Manastırını en iyi şekilde Trabzon'a kazandırmak için 5 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığına devrettiklerini söyledi. Başkan Gümrükçüoğlu, "Bakanlığımız bu süre zarfında restorasyon ihalesini gerçekleştirdi. Ödeneklerin tamamlanmasıyla çalışmaların bitirilmesi için ikinci ihalenin yapılması gerekti. İkinci ihale de yine Bakanlığımız tarafından yapıldı. Yüklenici firmaya yer teslimi yapılması suretiyle çalışmalara yeniden başlanmıştır. Yıl sonuna kadar çalışmaların tamamlanmasını planlıyoruz. Restorasyon çalışmaların tamamlanmasıyla bu tarihi mekan yeniden Belediyemiz tarafından devralınacaktır" ifadelerini kullandı.

Çalışmalar tamamlandığında Trabzon ve bölge turizminin en önemli destinasyonları arasında yer alacak olan tarihi Kızlar Manastırında restorasyon çalışmaları aslına uygun olarak gerçekleştirilecek. Manastır içerisinde bulunan tarihi Kaya Kilisesi ve örneğine nadir rastlanan fresklerin gün yüzüne çıkarılması projenin en önemli kısmını oluşturuyor. Boztepe'nin yamacında, şehre hakim bir mevkide kurulan tarihi Kızlar Manastırı, 14. yüzyılda (1349-1390) III. Aleksios tarafından yaptırılmış, manastır yapılan ilavelerle 19'uncu yüzyılda son şeklini almıştı.

(OK-EK-Y)



26.01.2017 15:16:57 TSI

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