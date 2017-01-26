YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akhisarlı muhtarlar Büyükşehir'e taleplerini anlattı

Akhisarlı muhtarlar Büyükşehir'e taleplerini anlattı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay ve İlçe Koordinatörü Doğan Ensivri, Akhisar'da Sabancılar Mahallesi'ni ziyaret ederek, Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Arslan ile bir araya geldi. Çevre mahallerin muhtarlarının da yer aldığı ziyarette sorunlu olan, asfalt ve parke taşı döşenmesi gereken yollarla ilgili talepleri dinleyen Kuruçay ve Ensivri, 2017 yılı asfalt sezonu öncesi programa alınabilecek yollarla ilgili de bilgiler verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay ve İlçe Koordinatörü Doğan Ensivri, Akhisar Sabancılar Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Arslan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Dereköy, Büknüş, Sünnetçiler, Bekirler, Arabacıbozköy, Bünyaniosmaniye, Hamidiye, Sülemanköy ve Sindelli'nin mahalle muhtarları da yer aldı.

İl genelinde yol bakım, onarım ve asfaltlama programını hummalı bir şekilde yürüttüklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay ve İlçe Koordinatörü Doğan Ensivri, mahalle muhtarlarından sorunlu olan, asfalt ve parke taşı döşenmesi gereken yollarla ilgili talepleri dinledi. Kuruçay ve Ensivri 2017 yılı asfalt sezonu öncesi programa alınacak yolların belirlenmesi için de çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

(ÖND-Y)



26.01.2017 15:17:38 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER