Silvan'da elektrik kesintisi uyarısı
DİYARBAKIR (İHA) - Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından Silvan Trafo Merkezi'nde yapılacak sayaç değişimi çalışması nedeniyle ilçe merkezi ve kırsalında yarın 2 saat arayla birer saatlik elektrik kesintisi yaşanacak.
Dicle Elektrik Dağıtım kesinti ile ilgili yayınladığı duyuruda, TEAŞ tarafından yapılacak çalışma nedeniyle sabah 10.30 ile 11.30, öğlen ise 13.30 ile 14.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiden Silvan ilçe merkezi ile kırsal kesiminin etkileneceğine yer verilen duyuruda, vatandaşların önceden gerekli tedbirleri almaları da istendi.
(İHA-MP-Y)
26.01.2017 15:18:44 TSI
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