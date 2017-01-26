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Kereste atölyesinde çıkan yangın korkuttu



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) Düzce'nin Kiremit Ocağı mahallesinde bir kereste atölyesinde çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgilere göre Kiremit Ocağı Mahallesi Eski Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir kereste atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden atölye çalışanları durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Haber verilmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Düzce Arama Kurtarma Ekipleri de görev aldı. Çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevler büyümeden yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

(AY)



26.01.2017 15:19:59 TSI

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